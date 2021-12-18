Недавно в Battlefield V играло больше людей, чем в Battlefield 2042

Аудитория Battlefield 2042 после релиза постоянно снижалась — благодаря Steam можно постоянно следить за состоянием проекта, который явно разочаровал многих поклонников.
После громкого запуска с пиком в 105 397 человек аудитория резко обвалилась. До стартовавших на днях бесплатных выходных онлайн опустился аж до 10-18 тысяч человек, потеряв примерно 90% аудитории. Параллельно этому у Battlefield V показатели вновь начали расти — вплоть до пика в 22 тысячи.
Однако благодаря бесплатным выходным онлайн Battlefield 2042 вырос — до 48 тысяч человек. Что забавно, летом у пятой части также были бесплатные выходные, после чего онлайн в Steam вырос куда больше — с 15 до 76 тысяч. А после аудиторию удалось не только удержать, но и увеличить пик почти до 90 тысяч.
Онлайн Battlefield 2042 за месяц
Онлайн Battlefield V за шесть месяцев
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