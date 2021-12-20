«Эльдорадо» прямо сейчас собирает заявки на покупку Xbox Series X

Магазин «Эльдорадо» собирает заявки на покупку Xbox Series X из новой партии. Желающим надо зайти на специальную страницу и ввести все нужные данные.
Традиционно сбор заявок продлится всего лишь несколько минут — обычно около 20-30. После чего представители магазина начнут изучать заявки и оформлять заказы на их основе.
Приобрести любую из консолей нового поколения в текущих реалиях настоящее приключение в духе фильмов про Индиану Джонса. С некоторыми системами вроде Xbox Series S стало попроще, они даже в какой-то момент были в свободной продаже, однако с желанными Xbox Series X и тем более PS5 всё куда сложнее.
Кстати, прямо сейчас в «Эльдорадо» продают Xbox Series S — правда, в комплекте с бонусами для Fortnite и Rocket League, а также тремя месяцами Xbox Game Pass Ultimate. За 33 499 рублей.
***
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 20 декабря 2021
-
16:15
-
16:04
-
15:25
-
15:20
-
14:39
-
14:30
-
14:12
-
13:59
-
13:29
-
13:17
-
12:35
-
11:38
-
11:05
-
10:41
-
10:15
-
09:50
-
09:35
-
09:15
-
08:45
-
08:19
-
02:39
-
02:18
-
01:10
-
00:58
- 19 декабря 2021
-
20:03
-
19:43
-
19:02
-
18:45
-
18:38
-
16:50
-
15:09
-
14:19
-
13:32
-
12:48
- 18 декабря 2021
-
19:45