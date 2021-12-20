«Эльдорадо» прямо сейчас собирает заявки на покупку Xbox Series X

Магазин «Эльдорадо» собирает заявки на покупку Xbox Series X из новой партии. Желающим надо зайти на специальную страницу и ввести все нужные данные.

Традиционно сбор заявок продлится всего лишь несколько минут — обычно около 20-30. После чего представители магазина начнут изучать заявки и оформлять заказы на их основе.

Приобрести любую из консолей нового поколения в текущих реалиях настоящее приключение в духе фильмов про Индиану Джонса. С некоторыми системами вроде Xbox Series S стало попроще, они даже в какой-то момент были в свободной продаже, однако с желанными Xbox Series X и тем более PS5 всё куда сложнее.

Кстати, прямо сейчас в «Эльдорадо» продают Xbox Series S — правда, в комплекте с бонусами для Fortnite и Rocket League, а также тремя месяцами Xbox Game Pass Ultimate. За 33 499 рублей.

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