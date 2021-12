Дизайн-директор Age of Empires 4 покинул студию после 24 лет работы

Дизайн-директор студии Relic Квинн Даффи покидает компанию. Об этом он сообщил на своей странице LinkedIn. Суммарно сотрудник проработал в Relic целых 24 года и участвовал в разработке таких хитов, как Age of Empires 4 и Company of Heroes, а также Warhammer 40 000: Dawn of War.

В своём обращении Даффи поблагодарил компанию и сообщил, что очень рад покинуть организацию на высокой ноте. Ведь совсем недавно студия разработала очень успешную Age of Empires 4, которую оценили по достоинству и критики, и игроки. А в декабре четвёртая часть культовой франшизы одержала победу в категории «Лучший симулятор/стратегия» на церемонии The Game Awards 2021.

Даффи не рассказал, куда планирует отправиться дальше и будет ли это игровая студия. В любом случае мы желаем разработчику удачи.

