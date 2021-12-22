Утёк список бесплатных игр на январь 2022 года для PS Plus
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Теперь уже стало традицией, что список бесплатных игр PlayStation Plus утекает в сеть за неделю до официального объявления самой Sony. Январская подборка не стала исключением в очередной раз благодаря стараниям сайта Dealabs.
- Deep Rock Galactic (PS5, PS4) — кооперативный шутер, где игроки в роли космических гномов отправляются в подземные пещеры в поисках добычи. Каждый раз локации создаются случайным образом, поэтому играть бесконечно интересно. Более того, тут всё можно разрушить!
- Persona 5 Strikers (PS4) — необычное продолжение Persona 5 в жанре мусоу.
- DIRT 5 (PS5, PS4) — гоночная аркада Codemasters со ставкой на заезды по бездорожью. Контента достаточно много, чтобы не заскучать, да и на одном экране можно сыграть сразу четверым!
Официально раздачу представят через неделю, 29 декабря, а скачать игры можно будет с 4 января по 1 февраля.
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