Утёк список бесплатных игр на январь 2022 года для PS Plus

Теперь уже стало традицией, что список бесплатных игр PlayStation Plus утекает в сеть за неделю до официального объявления самой Sony. Январская подборка не стала исключением в очередной раз благодаря стараниям сайта Dealabs.

Deep Rock Galactic (PS5, PS4) — кооперативный шутер, где игроки в роли космических гномов отправляются в подземные пещеры в поисках добычи. Каждый раз локации создаются случайным образом, поэтому играть бесконечно интересно. Более того, тут всё можно разрушить!

(PS5, PS4) — кооперативный шутер, где игроки в роли космических гномов отправляются в подземные пещеры в поисках добычи. Каждый раз локации создаются случайным образом, поэтому играть бесконечно интересно. Более того, тут всё можно разрушить! Persona 5 Strikers (PS4) — необычное продолжение Persona 5 в жанре мусоу.

(PS4) — необычное продолжение Persona 5 в жанре мусоу. DIRT 5 (PS5, PS4) — гоночная аркада Codemasters со ставкой на заезды по бездорожью. Контента достаточно много, чтобы не заскучать, да и на одном экране можно сыграть сразу четверым!

Официально раздачу представят через неделю, 29 декабря, а скачать игры можно будет с 4 января по 1 февраля.