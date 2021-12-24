LEGO выпустит наборы по Horizon Zero Dawn
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В продаже раньше времени появились фотографии LEGO-наборов по Sonic the Hedgehog и Horizon Zero Dawn. Анонса не было.
Страница набора появилась на сайте магазина Mercado Libre. Он воссоздал легендарный уровень «Зона Зелёных Холмов» с Соником, золотыми колечками и Доктором Эггманом. Стоимость набора вроде как составляет около трёх тысяч рублей.
Ещё в сети нашли LEGO по Horizon Zero Dawn на странице немецкого ритейлера Wagner's. Никаких изображений набора не появилось, однако сам факт существования такого комплекта подтверждён.
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