LEGO выпустит наборы по Horizon Zero Dawn

В продаже раньше времени появились фотографии LEGO-наборов по Sonic the Hedgehog и Horizon Zero Dawn. Анонса не было.

Страница набора появилась на сайте магазина Mercado Libre. Он воссоздал легендарный уровень «Зона Зелёных Холмов» с Соником, золотыми колечками и Доктором Эггманом. Стоимость набора вроде как составляет около трёх тысяч рублей.

Ещё в сети нашли LEGO по Horizon Zero Dawn на странице немецкого ритейлера Wagner's. Никаких изображений набора не появилось, однако сам факт существования такого комплекта подтверждён.

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