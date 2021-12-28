Подробности Sunbreak для Monster Hunter Rise расскажут после релиза RPG на ПК

Создатели Monster Hunter Rise объявили, что представят подробности дополнения Sunbreak весной 2022 года. Расширение выйдет летом на Nintendo Switch и ПК, куда RPG заглянет уже 12 января.

Sunbreak представили в сентябре этого года минутным кинематографическим тизером. В отличие от оригинальной игры, аддон выделяется мрачной атмосферой. На The Game Awards 2021 показали второй ролик, но подробности пока не раскрыли.

Sunbreak добавит в Monster Hunter Rise новую локацию и монстров, из которых, скорее всего, можно будет сделать новые предметы. Должна появиться и новая цепочка квестов.

Monster Hunter Rise пока что доступна только на Nintendo Switch. На ПК в магазине Steam уже можно опробовать демоверсию.

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