Создатель Devil May Cry 5 намекает на анонс Dragon’s Dogma 2

Геймдиректор Capcom Хидеаки Ицуно, который известен по серии Devil May Cry и ролевому экшену Dragon's Dogma, поздравил поклонников с Новым годом. В обращении разработчик намекнул на скорый анонс новой игры. По слухам, это Dragon's Dogma 2.

В ноябре 2020 года хакеры слили планы Capcom по выпуску игр на ближайшие несколько лет. Если верить утечке, осенью 2022 года компания должна выпустить Dragon's Dogma 2. Экшен должен разрабатываться на движке RE Engine, на котором делали Resident Evil 7, RE Village и Monster Hunter: Rise.

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Оригинальная Dragon's Dogma вышла в 2012 году. Позже создатели выпустили расширенную версию с подзаголовком Dark Arisen, которая доступна на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

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