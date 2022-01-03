Рэпер Эминем купил NFT-обезьяну за 33 млн рублей

В 2021 году явление NFT стало очень популярным. Очевидно, что токены не потеряли своей актуальности и в 2022 году, поскольку недавно известный рэпер Эминем купил один из них.

Он приобрёл токен из самой известной коллекции под названием Bored Ape Yacht Club. Музыкант купил NFT за $ 450 тыс (примерно 33 млн рублей) и поставил цифровую обезьяну на аватар в «Твиттере». Никаких сопровождающих сообщений при этом не было. Также можно заметить схожесть обезьянки и самого рэпера.

Вероятно, в будущем NFT только разрастётся и станет ещё популярнее, раз токенами увлёкся даже Эминем. 2 января Square Enix опубликовала послание от президенте компании. Он отметил, что игроков ждут блокчейн и NFT-токены.

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