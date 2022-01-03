Рэпер Эминем купил NFT-обезьяну за 33 млн рублей

В 2021 году явление NFT стало очень популярным. Очевидно, что токены не потеряли своей актуальности и в 2022 году, поскольку недавно известный рэпер Эминем купил один из них.
Он приобрёл токен из самой известной коллекции под названием Bored Ape Yacht Club. Музыкант купил NFT за $ 450 тыс (примерно 33 млн рублей) и поставил цифровую обезьяну на аватар в «Твиттере». Никаких сопровождающих сообщений при этом не было. Также можно заметить схожесть обезьянки и самого рэпера.
Вероятно, в будущем NFT только разрастётся и станет ещё популярнее, раз токенами увлёкся даже Эминем. 2 января Square Enix опубликовала послание от президенте компании. Он отметил, что игроков ждут блокчейн и NFT-токены.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 3 января 2022
-
13:38
-
13:03
-
12:40
- 2 января 2022
-
20:05
-
18:42
-
17:42
-
16:33
-
15:30
-
14:33
-
13:33
-
12:47
- 1 января 2022
-
13:45
-
13:15
-
12:42
- 31 декабря 2021
-
18:55
-
18:30
-
17:50
-
17:15
-
16:30
-
15:38
-
15:02
-
15:01
-
14:01
-
13:35
-
13:13
-
12:20
- 30 декабря 2021
-
19:46
-
19:00
-
18:02
-
16:51
-
14:59
-
14:23
-
13:45
-
13:43
-
13:16