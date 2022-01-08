SEGA готова отказаться от NFT, если от них не будет пользы

Про NFT уже наверняка слышали многие. Всё больше игровых студий и других компаний не хотят отставать от современных тенденций и следовать им. Одной из таких фирм выступает SEGA.

Компания объявила о запуске NFT ещё в апреле 2021 года, и, вероятно, токены бы уже появились в играх SEGA, если бы не негативное отношение игроков. Недавно генеральный директор SEGA Харуки Сатоми заявил, что компания готова отказаться от токенов.

Мы хотели поэкспериментировать с NFT. Хотели создать что-то интересное, но если это будет простым способом заработка денег, то мы откажемся от токенов.

Скорее всего, на решение отказа от NFT повлияла и реакция аудитории. В основном люди недовольны, что разработчики будут предлагать ещё что-то за реальные деньги, пусть это и виртуальные токены.

6 января стало известно, что Konami выставит свою NFT-коллекцию на аукцион. Токены появятся на площадке OpenSea с 12-го числа.

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