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Инсайдер нашёл версию Age of Empires IV для Xbox. Её тестируют

Инсайдер нашёл версию Age of Empires IV для Xbox. Её тестируют
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Инсайдер и датамайнер под ником Aggiornamenti Lumia обнаружил в Xbox Insider Hub проект под названием CARDINAL_JANUARY_2022. Именно под этим именем тестировали Age of Empires 4 на ПК.

Вероятно, Microsoft решила выпустить стратегию и на Xbox, поскольку после релиза игроки просили выпустить тайтл не только на персональные компьютеры. Разработчикам придётся создать удобное управление и в целом грамотно перенести проект на консоли.

Age of Empires 4 вышла на ПК в конце октября 2021 года. Игра получила в основном положительные отзывы как от игроков, так и от критиков. На данный момент цена стратегии в Steam составляет 2499 рублей за стандартное издание и 2999 рублей за Deluxe-версию.

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