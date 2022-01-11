На шоу PlayStation пророчат первый геймплей игры по «Гарри Поттеру» — Hogwarts Legacy

Известный инсайдер Том Хендерсон выпустил новый ролик с некоторыми подробностями ближайшей крупной презентации PlayStation. По его словам, на ней наконец-то покажут новый геймплейный ролик Hogwarts Legacy — в том числе из-за крайне положительной реакции зрителей на недавний реюнион «Гарри Поттер 20 лет спустя». На презентации также появится Horizon Forbidden West с большим геймплейным отрывком. Каких-то других крупных игр, по его информации, ожидать не стоит.
Хендерсон рассказал, что в марте будет ещё один State of Play. На нём расскажут о судьбе God of War: Ragnarok (проект всё ещё могут перенести), покажут PlayStation VR2 и анонсируют будущие игры студии Naughty Dog — в том числе ремейк The Last of Us.
Официально о ближайших мероприятиях Sony ещё не сообщала. Вполне возможно, что анонс состоится уже в ближайшее время.
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