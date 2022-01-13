Коллектив Team Spirit превратили в джентльменов из фильма King’s Man

После победы российской Team Spirit на The International 2021 к команде приковано особое внимание. Сначала коллектив дал обширное интервью российской прессе, а теперь — поучаствовал в фотосессии к выходу кинофильма «King’s Man: Начало». Киберспортсмены стали настоящими джентльменами: сложно поверить, что эти ребята совсем недавно выиграли крупнейший турнир по Dota 2, а не помогали детективам Скотланд-Ярда расследовать преступления.
В фотосессии поучаствовали 4 игрока команды и их тренер. Премьера «King’s Man: Начало» состоялась 13 января во всех кинотеатрах страны. Главные роли в картине исполняют Харрис Дикинсон, Дэниэль Брюль и Рэйф Файнс.
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