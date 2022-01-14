NVIDIA попросила остановить производство RTX 3090 Ti до выхода видеокарты

NVIDIA попросила своих партнёров временно остановить производство GeForce RTX 3090 Ti. Причина может заключаться в проблемах с BIOS и оборудованием, сообщает издание VideoCardz со ссылкой на свои источники.

NVIDIA пока не сделала каких-либо заявлений о неисправностях RTX 3090 Ti, хотя дату выхода и другие детали всё ещё должны сообщить в этом месяце. Также пока неясно, потребуется ли партнёрам компании исправлять уже изготовленные видеокарты.

GeForce RTX 3090 Ti анонсировали на CES 2022. Видеокарта получит 10 752 ядер CUDA, 24 гигабайта памяти формата GDDR6X, а производительность составит около 40 терафлопс. Также NVIDIA представила бюджетную RTX 3050 Ti.

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