В NVIDIA хотят предотвратить дефицит видеокарт во второй половине 2022 года
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Финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс посетила конференцию Needham Growth и рассказала про дефицит видеокарт. По её словам, компания приложит все усилия, чтобы увеличить поставки устройств во второй половине 2022 года.
Кресс подчеркнула, что сейчас перед компанией стоит важная задача — добиться превышения предложения над спросом.
Мы продолжим увеличивать поставки видеокарт в ближайшее время. Но в то же время мы берём на себя обязательства по поставкам и на более длительный срок.
Ранее сооснователь и главный исполнительный директор компании NVIDIA Дженсен Хуанг заявлял, что дефицит сохранится на протяжении всего 2022-го. Также не стоит ждать снижения цен, поскольку спрос намного превышает предложение.
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