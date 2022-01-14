В GTA Online появились задания за Франклина и Ламара с большими бонусами

Для GTA Online вышло обновление, которое добавило совместные задания «Двойной хук». В нём игроки принимают на себя роли Франклина и Ламара.

В «Двойном хуке» два игрока должны отбиваться от нападающих соперников с обрезами, используя всё доступное оружие. По завершении раунда появится возможность поменяться сторонами и отбить территорию у Франклина и Ламара. В конце задания обе стороны получат утроенный опыт и деньги.

Также из новинок в GTA Online доступен спортивный мотоцикл и три автомобиля, которые можно опробовать на тестовой трассе.

Фото: Rockstar Games

Фото: Rockstar Games

С выходом обновления в GTA Online появились скидки на агентства по делам VIP, транспорт и гаражи. Двойную награду выдают за заказные убийства и финал задания «Утечка — Высший свет», а громилы и партнёры получают тройное вознаграждение до 19 января.

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