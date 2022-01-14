В GTA Online появились задания за Франклина и Ламара с большими бонусами

Для GTA Online вышло обновление, которое добавило совместные задания «Двойной хук». В нём игроки принимают на себя роли Франклина и Ламара.
В «Двойном хуке» два игрока должны отбиваться от нападающих соперников с обрезами, используя всё доступное оружие. По завершении раунда появится возможность поменяться сторонами и отбить территорию у Франклина и Ламара. В конце задания обе стороны получат утроенный опыт и деньги.
Также из новинок в GTA Online доступен спортивный мотоцикл и три автомобиля, которые можно опробовать на тестовой трассе.
Фото: Rockstar Games
Фото: Rockstar Games
С выходом обновления в GTA Online появились скидки на агентства по делам VIP, транспорт и гаражи. Двойную награду выдают за заказные убийства и финал задания «Утечка — Высший свет», а громилы и партнёры получают тройное вознаграждение до 19 января.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 14 января 2022
-
22:11
-
21:39
-
20:59
-
20:17
-
20:10
-
19:56
-
19:12
-
19:00
-
18:26
-
18:16
-
17:55
-
17:45
-
17:22
-
16:38
-
16:37
-
16:21
-
15:41
-
15:18
-
14:45
-
14:36
-
14:20
-
13:55
-
13:39
-
13:25
-
12:54
-
12:50
-
12:20
-
11:50
-
11:20
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:05
-
08:31