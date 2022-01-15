Valve избежала судов по CS:GO, ведь истцы не играли в шутер

Федеральный суд США отклонил все иски против Valve. Компанию обвиняли в содействии азартным играм и нарушении закона о защите прав потребителей из-за скинов и лутбоксов CS:GO.
Серия исков против Valve рассматривалась Федеральным судом США с 2016 года. Утверждалось, что создатели Steam и CS:GO сознательно вводили в заблуждение людей, чьи дети тратили деньги на скины в шутере. Кроме того, истцы обвиняли компанию в содействии сайтам, которые проводили ставки на облики оружия и персонажей.
Ранее суд оправдал Valve по иску о содействии сайтам с азартными играми. Арбитражный процесс признал, что компания не поддерживала сторонние ресурсы и не призывала игроков участвовать в ставках.
Последний иск о введении в заблуждение суд отклонил 7 января. Произошло это из-за того, что родители не посещали сайты Valve или Steam, не играли в CS:GO и не ознакомились с предупреждениями компании о лутбоксах и ключах для них.
Суд заключил, что Valve не вводила родителей в заблуждение, потому что они не ознакомились с предупреждениями компании о механике лутбоксов. Обжаловать решение истцы не смогут.
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