Valve больше не отложит Steam Deck

Авторы Steam Deck, компания Valve, выпустили обращение в своём блоге. В нём разработчики рассказали, что первая волна устройств отправится в руки покупателям по графику — в конце февраля. Компания опубликовала фото одной из партий Steam Deck — финальные версии ПК уже начали тестировать.

Также девкиты постепенно получают сотни разработчиков по всему миру. С помощью них студии смогут оптимизировать свои проекты под все особенности портативного ПК.

В числе первых стран, где начнутся продажи Steam Deck, оказались США, Канада, Великобритания и другие страны Европы. Когда именно устройство доберётся до России — неизвестно. Ранее стало известно, что официальным дистрибьютором устройства в РФ может стать компания «Бука».

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