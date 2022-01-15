Фанатский сиквел Dark Souls перенесли: дату выхода назовут после релиза Elden Ring

Авторы модификации Nightfall для Dark Souls в очередной раз перенесли релиз, который был запланирован на 25 января. На этот раз проект выпустят после Elden Ring.

Моддеры сообщили, что 21 января выйдет демоверсия Nightfall, которая будет состоять из двух первых локаций. В ней появятся несколько видов оружия, боссы и новые механики. Остальные зоны авторам ещё предстоит протестировать, а демо выпустят, чтобы фанатам было чем насладиться до релиза Elden Ring.

Nightfall продолжает историю Dark Souls после тёмной концовки. Для модификации авторы продумали новый сюжет с озвученными персонажами и обновили боевую систему.

Оригинальная Dark Souls вышла в 2011 году, а в 2018 состоялся релиз обновлённой версии. Недавно экшен стал лучшей игрой всех времён по версии Golden Joysticks Awards.

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