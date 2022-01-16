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Слух: у Rockstar проблемы с GTA 5 для PS5 и Xbox Series. Релиз могут снова отложить

Слух: у Rockstar проблемы с GTA 5 для PS5 и Xbox Series. Релиз могут снова отложить
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Rockstar может уже во второй раз перенести выход Grand Theft Auto 5 для консолей нового поколения, поскольку у разработчиков возникают проблемы. Об этом сообщает португальский датамайнер Matheusvictorbr.

Производство оказалось сложным. Сейчас выход всё ещё запланирован на март, однако велики шансы, что его отложат на апрель или май.

Ключевой проблемой при переносе на новые консоли, похоже, стали проблемы с адаптацией движка. Разработчики пытаются сделать технологию более гибкой для дальнейшего роста GTA Online, поэтому многое пришлось перерабатывать чуть ли не с нуля. Сейчас студия, по данным энтузиаста, готовят сразу три «великолепные вещи» для мультиплеера.

Изначально некстген-версия GTA 5 должна была выйти в ноября 2021 года, однако релиз отложили и вместо этого выпустили провальный ремастер классических частей GTA.

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