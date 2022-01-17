Фотограф, чью работу сплагиатили авторы «Ёлок 8», выпустил разгромный обзор на фильм

Драма с «Ёлками 8» и не думает затихать. Сперва норвежский фотограф обвинил создателей фильма в плагиате — постер картины уж очень сильно напоминает его работу. Затем режиссёр отметил, что он и его команда не занимались рекламными материалами — для этого была нанята другая компания. В конце концов студия Bazelevs извинилась перед автором и якобы выплатила компенсацию, а также пригласила поработать над новыми фильмами.

СРАВНЕНИЕ РАБОТЫ ФОТОГРАФА И ПОСТЕРА «ЁЛОК 8»

И вот 16 января в интервью радиостанции «Говорит Москва» Стиг Дирдал, создатель работы, которую сплагиатили авторы кинофильма, заявил, что с ним никто так и не вышел на контакт — вопреки заявлениям студии Bazelevs. Фотограф в итоге посмотрел комедию и даже опубликовал на неё обзор. Картина Дирдалу не понравилось — у него сложилось ощущение, будто из фильма «высосали всю новогоднюю душу».

«Ёлки 8», как и сам Новый год, предсказуемые и повторяющиеся. Выглядит так, будто создатели высосали всю новогоднюю душу и посыл своими технологиями, материальными ценностями и выдуманным статусом в интернет-пространстве.

Автор отметил техническую сторону проекта: звук, свет и операторская работа на высоте. Однако он заявил, что актёры как будто вообще не старались и не хотели находиться на съёмках. Предыдущие фильмы Дирдал смотреть не планирует, ведь «жизнь слишком ценна, а потраченное время не вернуть».

Актёрская игра вызывает ощущение, что актёры вовсе не хотели играть. Что они даже не хотели находиться на съёмочной площадке. Мне кажется, они либо перестали верить в проект в течение его создания, либо получили настолько большую денежную сумму, что они не «смогли» отказаться.



Данный фильм — последний в ряду «Ёлок». После его просмотра у меня нет никакого желания посмотреть предыдущие семь. Для этого жизнь слишком ценна, а потраченное время не вернуть.

По поводу плагиата своей работы Дирдал высказался довольно ёмко. Он предложил студии Bazelevs самой решить, нужно ли выплачивать ему компенсацию или нет. Если авторы восьмых «Ёлок» всё-таки захотят это сделать, то они должны будут опубликовать публичное заявление о несанкционированном использовании снимка до 15 февраля 2022 года.

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