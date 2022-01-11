Создатели фильма «Ёлки 8» ответили на обвинения в плагиате

11 января создателей фильма «Ёлки 8» обвинили в плагиате, поскольку плакат ленты оказался копией открытки норвежского фотографа Стига Хаварда Дирдала. Один из режиссёров и актёр прокомментировали этот инцидент.

По словам постановщика Антона Богданова, в киноиндустрии каждый занимается своим делом. Съёмочная команда, утверждает Богданов, даже не знала о том, как именно продвигают фильм.

Понятия не имел, откуда это взято, потому что в киномире каждый занимается своим делом. Если мы снимали, разрабатывали сценарий, то уже момент продвижения и так далее — этим занимался другой отдел.

Режиссёр отметил, что он не принимал в этом участие, поскольку бы просто «сошёл с ума». Рекламной кампанией занималась сторонняя фирма. Более того, на постере «Ёлок 8» даже тела из компьютерной графики. У актёров взяли лишь лица.

Нас всех по очереди фотографировали. Мы приезжали, нас фотографировали только лицо, а потом уже компьютерной графикой подставляли, потому что тело там точно не моё.

Это первый комментарий создателей фильма о плагиате работы норвежского фотографа.

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