Samsung представила Exynos 2200 — первый мобильный чип с рейтрейсингом

Samsung анонсировала флагманский процессор Exynos 2200. Это первый в мире мобильный чип на архитектуре RDNA 2 с поддержкой рейтрейсинга.

Exynos 2200 производится по техпроцессу 4-нм EUV. Графическая подсистема получила название Xclipse и унаследовала функции, ранее доступные только консолям и ПК: включая аппаратную трассировку лучей и технологию Variable Rate Shading. Центральный процессор состоит из восьми ядер: главного Cortex-X2, трёх производительных Cortex-A710 и четырёх энергоэффективных Cortex-A510.

Samsung также улучшила процессор обработки изображений для поддержки датчиков камер с разрешением 200 МП и видеозаписи в высочайших разрешениях с технологией HDR. Компания не уточнила, появится ли Exynos 2200 во флагманском смартфоне компании Galaxy S22, выход которого должен состояться через месяц.

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