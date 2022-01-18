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Для FIFA Mobile 22 вышло крупное обновление — с новым сезоном и региональными серверами

Для FIFA Mobile 22 вышло крупное обновление — с новым сезоном и региональными серверами
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Electronic Arts выпустила крупное обновление для FIFA Mobile 22. Игра перешла в новый сезон и обнулила многие элементы игроков, включая монеты, кубки, список друзей и квесты. Авторы предупредили, что немного повысили системные требования проекта — их можно посмотреть на специальной странице.

Самым важным нововведением стало разделение игры на 7 регионов. Ранее пользователи могли сражаться друг с другом из разных точек планеты. Теперь геймеры будут играть только против соперников из ближайших регионов с невысоким пингом. По словам компании, это очень важное обновление, благодаря которому игроки смогут получить более яркие впечатления от геймплея.

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Также ЕА раздаст награды на основании «ОБЩ» итоговой команды. Чем она выше, тем лучше призы. Для этого нужно набирать очки «Сейчас и потом» в событии межсезонного мороза — лучшие карточки игроков перейдут с пользователями в новый сезон.

FIFA Mobile 22 доступна на iOS и Android полностью бесплатно. В игре можно создать состав своей мечты — по аналогии с режимом Ultimate Team в компьютерной версии проекта.

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