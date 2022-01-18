Для FIFA Mobile 22 вышло крупное обновление — с новым сезоном и региональными серверами

Electronic Arts выпустила крупное обновление для FIFA Mobile 22. Игра перешла в новый сезон и обнулила многие элементы игроков, включая монеты, кубки, список друзей и квесты. Авторы предупредили, что немного повысили системные требования проекта — их можно посмотреть на специальной странице.

Самым важным нововведением стало разделение игры на 7 регионов. Ранее пользователи могли сражаться друг с другом из разных точек планеты. Теперь геймеры будут играть только против соперников из ближайших регионов с невысоким пингом. По словам компании, это очень важное обновление, благодаря которому игроки смогут получить более яркие впечатления от геймплея.

Также ЕА раздаст награды на основании «ОБЩ» итоговой команды. Чем она выше, тем лучше призы. Для этого нужно набирать очки «Сейчас и потом» в событии межсезонного мороза — лучшие карточки игроков перейдут с пользователями в новый сезон.

FIFA Mobile 22 доступна на iOS и Android полностью бесплатно. В игре можно создать состав своей мечты — по аналогии с режимом Ultimate Team в компьютерной версии проекта.

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