Игры Activision Blizzard появятся в Xbox Game Pass

Microsoft объявила о приобретении Activision Blizzard, игры который окажутся в Xbox Game Pass для консолей и ПК. Технический гигант добавит их в свой сервис после завершения сделки.

Microsoft покупает Activision Blizzard почти за $ 70 млрд. Сделку должны закрыть до июля 2023 года, после чего серии Call of Duty, Diablo, Overwatch, StarCraft, WarCraft и другие станут частью Xbox Game Pass для ПК и консолей.

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Приобретение издателя произошло на фоне скандалов с домогательствами и дискриминацией женщин. Ранее глава Xbox Фил Спенсер выразил озабоченность этими событиями. Как изменится рабочая обстановка после покупки, пока не сообщается, но Бобби Котик всё ещё остаётся на посту руководителя Activision Blizzard.

Будущие игры Activision Blizzard точно выйдут на ПК и Xbox. Появятся ли они на других платформах, пока неизвестно. Скорее всего, информация на эту тему скоро появится.

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