Акции Activision Blizzard взлетели на 30%. Издателя покупает Microsoft

Стоимость акций Activision Blizzard подскочила почти на 30%. Резкий рост произошёл после того, как Microsoft объявила о покупке издательства.
За 5 минут после объявления Microsoft о покупке Activision Blizzard цена акций издателя поднялась с $ 64,5 до $ 90. В последний раз компания держалась такого показателя в июле 2021 года до скандалов с домогательствами и переноса Diablo 4 и Overwatch 2.
Microsoft покупает Activision Blizzard почти за $ 70 млрд, в то время как рыночная стоимость издательства составляет приблизительно $ 50 млрд. Технологический гигант благодаря этой сделке станет владельцем Call of Duty, World of Warcraft, Diablo, Overwatch, StarCraft, Candy Crash и других серий.
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