В Fortnite добавят скины по сериалу «Соколиный глаз»

В Fortnite до конца месяца добавят облики Клинта Бартона и Кейт Бишоп из сериала «Соколиный глаз». Информацией и фото в хорошем качестве поделился инсайдер Shiina.
Согласно скриншотам, в королевской битве появятся скины Клинта Бартона и Кейт Бишоп, две кирки, украшения на спину, глайдер и загрузочный экран с персонажами «Соколиного глаза». Скорее всего, героев можно будет купить во внутриигровом магазине.
Фото: Epic Games
Фото: Epic Games
Сегодня Epic Games выпустила новое обновление Fortnite, в котором вернула локацию «Брошенные башни». В начале третьей главы она была под снегом, который растаял. Кроме того, в файлах королевской битвы нашли упоминание Ви из League of Legends.
Fortnite доступна бесплатно на ПК, Nintendo Switch, консолях PlayStation и Xbox.
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