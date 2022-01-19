Авторы Dying Light 2 рассказали об изменениях паркура в сиквеле

Techland продолжает рассказывать про Dying Light 2. В недавнем ролике ведущий геймдизайнер игры Тымон Смектала поделился подробностями об изменениях механики паркура в сиквеле.

Автор рассказал, что разработчики консультировалась с Давидом Беллем — «создателем» паркура. Он помог студии максимально точно передать ощущения от преодоления препятствий на большой скорости и принял участие в записи motion capture.

По советам профессионалов разработчики уменьшили ускорение свободного падения — теперь оно составляет реальные 9,82 м/с². Также авторы изменили механику прыжков: во время их выполнения главный герой теперь немного зависает в воздухе. С помощью этой фишки игроку будет гораздо проще оценить обстановку и выбрать дальнейшую траекторию бега без потерь в скорости.

Dying Light 2: Stay Human поступит в продажу уже 4 февраля на ПК, консолях PlayStation и Xbox. Авторы обещают поддерживать проект как минимум 5 лет.

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