Загадочник в новом трейлере «Бэтмена» вооружился снайперской винтовкой

Warner Bros. выпустила телевизионный ролик «Бэтмена» Мэтта Ривза. В трейлере показали новые кадры с Загадочником — врагом Брюса Уэйна в предстоящем фильме. На этот раз персонажа можно рассмотреть чуть подробнее: в ролике он предстаёт вместе со снайперской винтовкой.

«Бэтмен» представляет собой мрачный детективный триллер, в котором расскажут, как Брюс Уэйн вёл себя в первые годы, будучи защитником Готэма. Судя по всему, мы увидим мрачную сторону Бэтмена — жестокую и беспощадную к его врагам. Ранее стало известно, что хронометраж фильма составит почти 3 часа.

Картину с Робертом Паттинсоном можно будет посмотреть 3 марта 2022 года во всех кинотеатрах страны. 19 апреля лента появится в стриминговых сервисах.

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