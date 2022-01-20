Автор XCOM основал новую студию и намерен вернуть «Золотой век пошаговых игр»

Ветеран игровой индустрии, арт-директор нескольких частей Civilization и XCOM от студии Firaxis Грег Фёрч основал новую студию Bit Reactor. К ней присоединились и другие опытные разработчики стратегий. Автор отметил, что студия займётся созданием крупнобюджетных пошаговых тактических игр.

По словам Фёрча, этот жанр в последние годы ушёл на второй план, поэтому он со своей командой планирует вернуть «Золотой век пошаговых игр». В данный момент студия работает над неанонсированным проектом, который «сотрёт грань между стратегией и экшеном». Судя по всему, в нём будет сделана ставка на сюжет — автор считает, что его команде по силам рассказывать интересные истории без «стен текста».

Планы Фёрча амбициозны. Помимо возрождения жанра тактических стратегий, разработчик планирует взять награду «Игра года» со своей будущей игрой. В последний раз подобное событие произошло в 2012 году, когда XCOM: Enemy Unknown завоевала приз «Лучшая игра для ПК» на Video Game Awards.

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