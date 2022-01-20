Заседание итальянских сенаторов прервали хентаем с Final Fantasy

В начале этой недели итальянские сенаторы созвали уже привычное виртуальное заседание, где обсуждали различные сферы страны и другие рабочие вопросы. На нём присутствовал даже лауреат Нобелевской премии по физике 2021 года Джорджио Паризи. Однако встречу беспардонно прервал хакер, который смог подключиться к беседе (вероятно, политики использовали Zoom) и включить хентай с персонажами франшизы Final Fantasy.

Как сообщают журналисты, в качестве главной героини ролика выступила Тифа Локхарт, а сам он выполнен на движке Unreal Engine. На записи заседания можно услышать вопрос одного из политиков: «Что это такое?» Сенаторы попросили удалить злоумышленника из беседы, а один из них затем обратился в полицию.

Сегодня днём ​​произошел очень серьёзный эпизод, настоящее нападение, и я выражаю к нему абсолютное пренебрежение. Во время онлайн-конференции кто-то тайно вломился в чат и включил видео порнографического содержания. Я сообщил об этом всем компетентным органам, чтобы они могли приступить к установки личности виновного.

Рынок порно-видео с различными героями культовых игр пользуется большой популярностью. Многие народные умельцы создают подобные ролики и распространяют на платных площадках. Интерес к героиням и сексуальным персонажам с годами становится только крепче, не зря ведь Pornhub регулярно сообщает о росте их популярности среди своей аудитории.

Видео «для друга» не будет, негодяй. Его можно найти в «твиттере» или в источнике, но мы не можем опубликовать его в этой новости.

В ролике действительно Тифа Локхарт из Final Fantasy 7. Ремейк культовой jRPG вышел в апреле 2020 года только на PS4. Позже к нему выпустили сюжетное дополнение Intergrade, а также порты на ПК и PS5.