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Apple работает над крупнобюджетным сериалом про Годзиллу

Apple работает над крупнобюджетным сериалом про Годзиллу
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По данным Variety, кинокомпания Legendary Pictures заключила соглашение с Apple и уже работает над сериалом про Годзиллу. У проекта пока нет названия, однако создатели уже поделились кое-какими деталями грядущего шоу.

Так, сюжет продолжит историю так называемой «монстр-вселенной», которую заложили в фильмах «Конг: Остров черепа» и «Годзилла» 2014 года. Шоураннеры Крис Блэк и Мэтт Фрэкшн расскажут о последствиях битвы между Динозавром и Титанами в Сан-Франциско и поведают много нового о секретной организации «Монарх» — она успешно скрывала от человечества существование монстров на протяжении столетий.

Даты выхода у проекта пока нет, съёмки планируют начать уже в 2022 году. Сериал выйдет эксклюзивно на Apple TV+.

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