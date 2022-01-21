Слух: Battlefield 2042 может стать полностью бесплатной

Известный инсайдер Том Хендерсон поделился новой порцией слухов о Battlefield 2042. По его словам, Electronic Arts крайне разочарована показателями игры и рассматривает любую доступную им возможность по возвращению популярности к тайтлу. Сюда входит и вариант с переводом проекта на условно-бесплатную модель распространения шутера — именно так недавно поступили авторы PUBG.
По моим данным, EA очень недовольна результатами Battlefield 2042. Прямо сейчас компания рассматривает любые варианты по увеличению популярности игры, включая переход на условно-бесплатную модель распространения.
Если информация Хендерсона верна, то у шутера действительно большие проблемы. Об этом также говорит сильнейшее падение онлайна в Steam — проект покинуло около 90% игроков за 2 месяца после релиза. Геймеры недовольны обилием багов, несбалансированными картами и отсутствием духа «старого доброго Battlefield».
Ранее авторы раскрыли ближайшие планы по поддержке игры. Обновление с увеличением стабильности уже вышло, а вот патч 3.3 с новой таблицей лидеров задержится до второй половины февраля.
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