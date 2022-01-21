Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Слух: Battlefield 2042 может стать полностью бесплатной

Слух: Battlefield 2042 может стать полностью бесплатной
Комментарии

Известный инсайдер Том Хендерсон поделился новой порцией слухов о Battlefield 2042. По его словам, Electronic Arts крайне разочарована показателями игры и рассматривает любую доступную им возможность по возвращению популярности к тайтлу. Сюда входит и вариант с переводом проекта на условно-бесплатную модель распространения шутера — именно так недавно поступили авторы PUBG.

По моим данным, EA очень недовольна результатами Battlefield 2042. Прямо сейчас компания рассматривает любые варианты по увеличению популярности игры, включая переход на условно-бесплатную модель распространения.
Наши делают игры мирового уровня: какие хиты ждём от отечественных разработчиков Наши делают игры мирового уровня: какие хиты ждём от отечественных разработчиков

Если информация Хендерсона верна, то у шутера действительно большие проблемы. Об этом также говорит сильнейшее падение онлайна в Steam — проект покинуло около 90% игроков за 2 месяца после релиза. Геймеры недовольны обилием багов, несбалансированными картами и отсутствием духа «старого доброго Battlefield».

Ранее авторы раскрыли ближайшие планы по поддержке игры. Обновление с увеличением стабильности уже вышло, а вот патч 3.3 с новой таблицей лидеров задержится до второй половины февраля.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022