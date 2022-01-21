Ремейк Bloodborne, дата выхода God of War Ragnarok и другие инсайды о PlayStation
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Известный инсайдер Nate the Hate выпустил ролик, в котором поделился планами Sony на 2022 год. В нём он затронул как проекты внутренних студий PlayStation, так и договорённости со сторонними компаниями о выпуске игр на своей платформе. Из его видео мы выбрали главное.
- По словам Нэйта, в 2022 году Bluepoint (авторы ремейков Demon's Souls и Shadow of the Colossus) представит сразу две игры. Первая — небольшой проект масштабов «Человека-паука: Майлз Моралес». Вторая — очередной ремейк культовой игры. Существует большая вероятность, что это Bloodborne.
- Вторая часть Final Fantasy 7 Remake выйдет в 2023 году эксклюзивно на PS5. Релиз 16-й части «Финалки» запланирован на вторую половину 2022-го.
- Нэйт подтвердил разработку новой игры в культовой гоночной серии Twisted Metal для PS5. Проект находится на ранней стадии разработки и точно не выйдет в этом году.
Twisted Metal
- Ремейк The Last of Us планируют выпустить в праздничный период 2022 года — вместе с одноимённым сериалом от HBO. God of War: Ragnarok должен выйти уже в этом сентябре.
- Будущая Persona 6 станет эксклюзивом для PS4 и PS5. Также Atlus портирует Persona 4 Golden на консоли Sony и Nintendo Switch.
Конечно, к информации инсайдера следует отнестись с большой долей скептицизма, однако ранее он уже выдавал прогнозы, которые позже сбывались. Так или иначе в его словах нет ничего невероятного и каждый пункт может оказаться верным.
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