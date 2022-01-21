Netflix о покупке Activision Blizzard: «Приятно видеть движуху»

Руководители Netflix недавно посетили брифинг, в котором отчитались о доходах компании. Там они затронули покупку Activision Blizzard и озвучили свои планы по играм на 2022 год.

Операционный директор Грег Питерс отметил, что наблюдать за произошедшим как минимум интересно и волнующе. Покупка Activision Blizzard, считает Питерс, ещё раз подчеркнёт важность подписочной модели, которую продвигает Microsoft в Xbox Game Pass.

Netflix планирует сделать значительный шаг в сторону игр уже в этом году. По словам Грега Питерса, игроки могут ожидать новые проекты в казуальных и других жанрах.

Мы собираемся провести эксперимент и попробовать множество интересного. Мы видим в различных франшизах долгосрочную перспективу.

Основатель Netflix Рид Хастингс подчеркнул, что компания видит будущее за играми. Самое главное ещё впереди, поскольку сейчас всё находится в процессе разработки.

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