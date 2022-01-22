Футболист «Манчестер Сити» Коул Палмер и Роналдо сыграли в Call of Duty: Warzone

Полузащитник «Манчестер Сити» Коул Палмер опубликовал в TikTok видео, в котором он играет в Call of Duty: Warzone с легендарным Роналдо.

Молодому футболисту «Манчестер Сити», судя по всему, удалось переиграть Роналдо во время дуэли в ГУЛАГе. На каком событии или турнире по Call of Duty: Warzone это произошло, Палмер не сообщил.

Роналдо уже не впервые замечается за игрой в Call of Duty: Warzone. Ранее он принял участие в стримерском турнире Tribo Series. Команда звезды бразильского футбола заняла лишь 10-е место, но собрала более 20 тыс. зрителей.

В этом году Роналдо с известным стримером Gaules запустят в сервисе Twitch шоу «Феномены». Его гостями станут спортивные звёзды, среди которых нападающий «ПСЖ» Неймар.

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