Фото: стальная фигура дракона из «Игры престолов» в натуральную величину

Канадский мастер Кевин Стоун вместе с женой около года создают огромного стального дракона по имени Дрогон из популярного телесериала «Игра престолов». По словам авторов, вес фигуры составляет около 5,5 тонн, в длину она 17 метров, а в ширину — 27 метров.

Во рту Дрогона расположена трубка, из которой подаётся, а затем и зажигается пропан — таким образом дракон извергает пламя из своей пасти. Мастерит Кевин Стоун по заказу крупного предпринимателя Мэттью Фохта — он планирует установить фигуру рядом со своим домом в Пуэрто-Рико. Работа всё ещё не закончена: создатель хочет сделать шкуру более реалистичной и доработать подвижные части локтей и крыльев.

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