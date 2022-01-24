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Создатель культовой серии Yakuza открыл новую студию. Она займётся созданием больших игр

Создатель культовой серии Yakuza открыл новую студию. Она займётся созданием больших игр
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Автор культовой серии Yakuza Тосихиро Нагоси стал главой Nagoshi Studio под крылом крупного китайского издательства NetEase. По словам разработчика, его главной целью было и остаётся создание дружелюбной и открытой атмосферы в студии, в которой каждый может предлагать свои идеи, не боясь осуждения.

Ключевые сотрудники Nagoshi Studio

Ключевые сотрудники Nagoshi Studio

К команде Нагоси также присоединились бывшие разработчики из SEGA, включая художественного директора Yakuza Казуки Хосокаву, ведущего дизайнера персонажей Тосихиро Андо и продюсера серии Таити Усиода. Студия займётся созданием крупнобюджетных консольных игр, которые «выйдут во всём мире».

За свою карьеру Тосихиро Нагоси разработал 7 полномасштабных игр серии Yakuza и спродюсировал множество культовых проектов, включая Bayonetta, Vanquish и Binary Domain. Многие аналитики называют его одним из главных творцов японской игровой индустрии.

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