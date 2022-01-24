Создатель культовой серии Yakuza открыл новую студию. Она займётся созданием больших игр

Автор культовой серии Yakuza Тосихиро Нагоси стал главой Nagoshi Studio под крылом крупного китайского издательства NetEase. По словам разработчика, его главной целью было и остаётся создание дружелюбной и открытой атмосферы в студии, в которой каждый может предлагать свои идеи, не боясь осуждения.
Ключевые сотрудники Nagoshi Studio
К команде Нагоси также присоединились бывшие разработчики из SEGA, включая художественного директора Yakuza Казуки Хосокаву, ведущего дизайнера персонажей Тосихиро Андо и продюсера серии Таити Усиода. Студия займётся созданием крупнобюджетных консольных игр, которые «выйдут во всём мире».
За свою карьеру Тосихиро Нагоси разработал 7 полномасштабных игр серии Yakuza и спродюсировал множество культовых проектов, включая Bayonetta, Vanquish и Binary Domain. Многие аналитики называют его одним из главных творцов японской игровой индустрии.
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