В World of Tanks пройдёт ивент «Противостояние» с ценными наградами

Разработчики World of Tanks объявили о проведении события под названием «Противостояние». Новый ивент пройдёт с 7 по 21 февраля. Игрокам предстоит столкнуться друг с другом в формате «15 на 15».
В качестве наград игроки смогут получить редкие машины. Всего в игровом событии будут доступны 10 тыс наградных машин за личное место на Аллее славы события и 21 тыс наградных машин на аукционе техники.
Какие танки можно получить
- T95/FV4201 Chieftain
- Carro da Combattimento 45 t
- Объект 907
- VK 72.01 (K)
- M60
- T95E6
- 121B
Смысл события в том, чтобы победить клан противника и получить награды. Карта будет поделена на территории и фронты. К каждому клану прилагается свой командир. Его задача — разработать стратегию, позволяющую достигнуть поставленных кланом целей.
Лучшие 50 кланов по итогам события получат приглашения к участию в турнире «Клановая потасовка». Также каждый игрок получит индивидуальные призы.
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