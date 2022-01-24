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В World of Tanks пройдёт ивент «Противостояние» с ценными наградами

В World of Tanks пройдёт ивент «Противостояние» с ценными наградами
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Разработчики World of Tanks объявили о проведении события под названием «Противостояние». Новый ивент пройдёт с 7 по 21 февраля. Игрокам предстоит столкнуться друг с другом в формате «15 на 15».

В качестве наград игроки смогут получить редкие машины. Всего в игровом событии будут доступны 10 тыс наградных машин за личное место на Аллее славы события и 21 тыс наградных машин на аукционе техники.

Какие танки можно получить

  • T95/FV4201 Chieftain
  • Carro da Combattimento 45 t
  • Объект 907
  • VK 72.01 (K)
  • M60
  • T95E6
  • 121B

Смысл события в том, чтобы победить клан противника и получить награды. Карта будет поделена на территории и фронты. К каждому клану прилагается свой командир. Его задача — разработать стратегию, позволяющую достигнуть поставленных кланом целей.

Лучшие 50 кланов по итогам события получат приглашения к участию в турнире «Клановая потасовка». Также каждый игрок получит индивидуальные призы.

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