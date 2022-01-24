Sony выпустила спойлерные кадры «Человека-паука: Нет пути домой»

Sony начала вторую волну рекламы фильма «Человек-паук: Нет пути домой» — теперь уже со спойлерами, то есть с демонстрацией всех трёх Человеков-пауков в исполнении Тоби Магуайра, Эндрю Гарфилда и Тома Холланда.
Сборы картины совсем медленно подбираются к отметке в $ 1,7 млрд, поэтому компания решила ускорить их. Удивительно, что Sony продержалась так долго — даже Disney во время продвижения «Мстителей: Финал» куда быстрее взялась за спойлеры в качестве новой волны продвижения.
Впрочем, кадры относительно низкого качества — особенно на кадре с тремя героями. Однако это первая официальная возможность взглянуть на любимых персонажей после показа фильма в кинотеатрах.
Холланд и Гарфилд
Гарфилд и Электро
Гарфилд и Ящер
Все трое
Ещё один кадр со всеми
Кадр из финала с новым костюмом Холланда
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По слухам, Sony и Marvel после такого ажиотажа планируют побольше проектов со всеми тремя Пауками в том или ином виде.
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