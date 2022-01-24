«Человек-паук: Нет пути домой» уже собрал $ 1,69 млрд. Это шестой фильм в истории

На этих выходных «Человек-паук: Нет пути домой» вернул себе первенство по сборам за уик-энд, собрав ещё $ 14,1 млн. В результате третьей части Паучка с Томом Холландом удалось превзойти результаты «Мира Юрского периода« и «Короля Льва» и занять шестую строчку в общем чарте. Лента собрала уже $ 1,69 млрд и стала абсолютным рекордсменом для Sony Pictures.

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Вряд ли «Нет пути домой» удастся дотянуться до пятого места чарта — его занимают «Мстители: Война бесконечности» с результатом в $ 2 млрд. Вероятно, если бы не вся ситуация с пандемией, Паучку удалось бы побороться даже за первые места — настолько большой ажиотаж вокруг картины. По мнению аналитиков, подобный результат в эпоху пандемии — настоящее чудо, которое вряд ли повторится когда-нибудь ещё.

Ранее Эндрю Гарфилд рассказал о любимой сцене в «Нет пути домой» — из-за неё он и вернулся к своей роли. Кстати, актёру пришлось врать о своём возращении даже бывшей девушке Эмме Стоун. Когда она посмотрела кино, то сразу же написала ему «Ты придурок».

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