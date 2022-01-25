Arena of Valor получила крупное обновление с новым режимом и героем

Авторы Arena of Valor выпустили для MOBA первое крупное обновление в 2022 году. Разработчики добавили в проект нового героя, новый режим и поля для битв.
Новым играбельным персонажем стала принцесса Юэ, которая владеет мощной магией и может держать врагов на дистанции благодаря дальнему ведению боя. Историю героини можно узнать в отдельном видеоролике ниже.
Вместе с Юэ в игре появился новый режим «Стремление к господству». В нём игроки сталкиваются в битве, а после смерти быстро воскрешаются. Также все получают больше опыта и золота. Вместе с этим авторы исправили насущные проблемы, улучшили способности некоторых персонажей и внесли правки в баланс.
Arena of Valor доступна на Nintendo Switch, Android и iOS.
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