Покупателей Hitman 3 в Steam ждут подарки после провального релиза

Неделю назад, 20 января, до Steam добралась Hitman 3, однако запуск явно пошёл не по сценарию разработчиков. Игра на ПК почему-то подорожала, а сборник трилогии не включал какие-либо дополнения для любой из частей. В итоге рейтинг экшена обвалили.

Сегодня, 27 января, IO Interactive выпустила пост, где рассказала о случившемся и пообещала подарки всем покупателям новинки.

Мы не смогли оправдать наши ожидания от запуска, и нам не нравится, что сообществу в Steam приходится начинать своё путешествие в Hitman 3 таким путём.

Всем покупателям стандартного издания игры бесплатно улучшат игру до расширенного издания, тогда как владельцам расширенной версии экшена или всей трилогии подарят абонемент на семь дополнений про Смертные грехи. Процесс начнётся автоматически уже сегодня.

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