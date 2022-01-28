Рон Перлман хочет сняться в продолжении «Хеллбоя» с Гильермо дель Торо

В недавнем интервью Independent Рон Перлман вновь высказался о своём желании сняться в третьей части «Хэллбоя». Сейчас он просто ждёт, когда за проект наконец возьмётся Гильермо дель Торо — режиссёр первых двух картин о супергерое.

Хочу ли я сняться в «Хеллбое 3»? Мне уже 71 год, чёрт побери. Мы должны сделать это для фанатов, и мы обязаны им этот фильм, потому он станет эпическим завершением. Так что, Гильермо, если ты читаешь это, я продолжу донимать тебя, пока мы не снимем этот проклятый фильм.

В данный момент Гильермо дель Торо заканчивает работу над мультфильмом «Пиноккио» — события адаптации развернутся в фашистской Италии 1930-х. Вполне возможно, что руки режиссёра рано или поздно доберутся до горячо ожидаемого продолжения «Хеллбоя».

Первые две части приключений адского супергероя — «Герой из пекла» и «Золотая армия» — вышли в 2004 и 2008 годах соответственно. Фильмы понравились зрителям и критикам, однако общие сборы не удовлетворили кинокомпанию Universal Pictures. В 2019 году состоялась премьера перезапуска франшизы с рейтингом 18+ без участия дель Торо, однако фильм полностью провалился в прокате и получил 5 номинаций на антипремию «Золотая малина».

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