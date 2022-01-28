«Стражи Галактики 3» станут последним фильмом для текущей команды супергероев

В разговоре с изданием Deadline режиссёр «Стражей Галактики 3» Джеймс Ганн рассказал о работе над картиной и поделился некоторыми деталями проекта. По его словам, кино будет очень мрачным и завершит историю культовых персонажей — всю команду Стражей мы увидим в последний раз.

Это очень масштабный фильм, он мрачный и не похож на то, каким его представляют себе зрители.



Для нас это финал. Это будет последний раз, когда люди увидят эту команду Стражей.

Режиссёр отметил, что сделает всё возможное, чтобы достойно завершить трилогию. Он понимает, что третьи части фильмов слишком часто оказываются «отстоем», поэтому он постарается не подвести фанатов по всему миру.

Премьера «Стражей Галактики 3» состоится в мае 2023 года. Перед этим персонажи также появятся в праздничном спецвыпуске для онлайн-кинотеатра Disney+ в конце 2022 года.

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