Создатели Atomic Heart пообещали выпустить новый трейлер игры уже совсем скоро

Разработчики Atomic Heart рассказали, что совсем скоро поделятся новыми деталями проекта. Судя по их словам, нас ожидает новый трейлер с неким анонсом. Об этом российская студия Mundfish сообщила в своём Discord-канале.
Atomic Heart — отечественный ролевой шутер, анонсированный в 2018 году. События проекта разворачиваются в альтернативной версии СССР. Игрокам предстоит взять на себя роль агента КГБ, которого посылают на секретное спецзадание. Разработчики обещают богатый арсенал оружия и узнаваемую российскую атмосферу. Проект называют «русским Bioshock» и отмечают отличную графику и арт-дизайн.
В августе прошлого года Mundfish поделилась деталями проекта. Так, в шутере не будет экранов загрузки, а в финале игроков ждут две концовки. В данный момент игра находится на стадии полировки.
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