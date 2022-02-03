Скандального Мэйсона Гринвуда удалят из eFootball и PES 2021

1 февраля EA удалила Мэйсона Гринвуда из состава «Манчестер Юнайтед» в FIFA 22. Это произошло из-за обвинений футболиста в причинении побоев и сексуальных домогательствах к девушке спортсмена по имени Гарриет Робсон. При этом игрок остался в режиме Ultimate Team — геймеры начали массово скупать его карточку, тем самым повысив цену на игрока.

Теперь на ситуацию отреагировала Konami. Издатель рассказал «Чемпионату», что решил убрать футболиста из всех своих футбольных симуляторов: eFootball 2021, eFootball 2022 и PES 2021 Mobile.

В свете серьёзных обвинений, выдвинутых против Мэйсона Гринвуда, мы приняли решение удалить игрока из наших футбольных симуляторов до дальнейшего уведомления. В мобильной версии PES 2021 пользователи больше не смогут получить спортсмена из внутриигровых наборов. На обладателей карточки футболиста данное решение не повлияет. Konami осуждает любой вид насилия. Пока полицейское расследование продолжается, другие комментарии будут неуместными.

В итоге и EA, и Konami дождутся окончания разбирательства — до тех пор Гринвуд точно не вернётся в футбольные симуляторы. В данный момент спортсмен освобождён под залог и находится в своём доме в Манчестере. Футболист также нанял охранников и установил систему видеонаблюдения вокруг своего участка.

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