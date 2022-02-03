За персонажа Дуэйна Джонсона теперь можно играть в Fortnite

Владельцы боевого пропуска актуального сезона Fortnite теперь могут разблокировать Основателя — это персонаж Дуэйна «Скалы» Джонсона, который появлялся в последних нескольких сезонах королевской битвы. Его внешность, правда, раскрыли только в начале декабря с началом третьей главы.
Для разблокировки героя и всевозможных тематических предметов придётся немного попотеть: разработчики подготовили 10 испытаний на каждый предмет. К примеру, для получения самого Основателя предстоит побывать в трёх локациях, а энергетический меч дадут за нанесение 100 единиц урона киркой.
Первая страница наград
Вторая страница наград
Всего можно получить 10 предметов: скин героя, плащ, меч, граффити, раскраску, анимацию снятия шлема, узоры на шлем и дельтаплан. На выполнение испытаний у владельцев пропуска примерно шесть недель — до начала следующего сезона.
Примеры испытаний
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