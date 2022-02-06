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Bully 2 могут разрабатывать одновременно с GTA 6

Bully 2 могут разрабатывать одновременно с GTA 6
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4 февраля Rockstar анонсировала разработку GTA 6. В сети тут же вспомнили про серию Bully. Информация о разработке сиквела или ремейка первой части была ещё в прошлом году.

У известного инсайдера Тома Хендерсона спросили, действительно ли Rockstar занимается разработкой новой Bully или все силы брошены на GTA 6. Хендерсон ответил, что студия на самом деле создаёт новую часть Bully и попутно занимается GTA. Инсайдер ждёт новостей в ближайшее время.

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Оригинальная Bully вышла в 2006 году. Игра получила в основном положительные оценки от игроков и критиков. Сюжет тайтла рассказывает о школьном хулигане по имени Джимми Хопкинс. Что касается GTA 6, то игра может выйти в 2024 году, а местом действия проекта станет Вайс-Сити.

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