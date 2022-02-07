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Блогеры из iXBT games отказались проходить Sifu. Игра слишком сложная

Блогеры из iXBT games отказались проходить Sifu. Игра слишком сложная
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Вчера спало эмбарго на обзоры Sifu, однако далеко не все смогли подготовить свои материалы в срок. Среди них оказалась редакция популярного YouTube-канала iXBT games.

В текстом обзоре на сайте издания сообщается следующее.

Для понимания, насколько это игра не для всех — весь редакционный состав YouTube-канала iXBT games отказался проходить Sifu. Мол, это худшая игра всех времен и народов, которая моментально вводит в состояние бешенства, а её создателям хочется просто пробить с ноги.

Скандальные блогеры не раз высказывались на разные темы — среди прочего они рассказывали, что игровые журналисты разучились играть в игры, однако сами не раз попадались на ситуациях, когда показывали не самые лучшие результаты. Похоже, с Sifu они даже решили не пытаться что-то показать.

Мы, кстати, также выпустили обзор Sifu, где жаловались на баланс сложности.

Обзор хардкорной Sifu — зачем сложность сделали такой конской? Обзор хардкорной Sifu — зачем сложность сделали такой конской?

Sifu выходит 8 февраля на PS5, PS4 и ПК, однако покупатели расширенного издания могут начать прохождение уже сейчас.

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