Блогеры из iXBT games отказались проходить Sifu. Игра слишком сложная
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Вчера спало эмбарго на обзоры Sifu, однако далеко не все смогли подготовить свои материалы в срок. Среди них оказалась редакция популярного YouTube-канала iXBT games.
В текстом обзоре на сайте издания сообщается следующее.
Для понимания, насколько это игра не для всех — весь редакционный состав YouTube-канала iXBT games отказался проходить Sifu. Мол, это худшая игра всех времен и народов, которая моментально вводит в состояние бешенства, а её создателям хочется просто пробить с ноги.
Скандальные блогеры не раз высказывались на разные темы — среди прочего они рассказывали, что игровые журналисты разучились играть в игры, однако сами не раз попадались на ситуациях, когда показывали не самые лучшие результаты. Похоже, с Sifu они даже решили не пытаться что-то показать.
Мы, кстати, также выпустили обзор Sifu, где жаловались на баланс сложности.
Sifu выходит 8 февраля на PS5, PS4 и ПК, однако покупатели расширенного издания могут начать прохождение уже сейчас.
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