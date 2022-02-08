«Фейсбук» и «Инстаграм» грозят закрыть в Европе

На днях Meta (бывш. Facebook) опубликовала ежеквартальный отчёт. В нём компания сообщила, что допускает возможность ухода с рынка Евросоюза — дело может дойти до полного прекращения работы на его территории. В таком случае ситуация затронет работу «Фейсбука» и «Инстаграма» в бóльшей части Европы.
По словам Meta, решение может быть обусловлено новым законом, который может быть принят ЕС в первой половине 2022 года. Согласно ему, данные жителей сообщества должны быть локализованы в Европе. Meta же использует данные европейцев в том числе в США, поэтому компания теоретически не сможет выполнять обработку данных европейских пользователей так, как того будет требовать новое законодательство.
В компании заявили, что подобный сценарий негативно повлияет на её деятельность и результаты, так как она не сможет использовать инструменты таргетированной рекламы. Аналитики отмечают, что такой исход маловероятен и Meta в конечном итоге сможет договориться с европейскими регуляторами.
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